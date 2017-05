Prefeitura de Epitaciolândia recupera ponte na Estrada Velha sobre o igarapé fortaleza

A Prefeitura de Epitaciolândia através da Secretaria de Obras recuperou uma ponte localizada sobre o Igarapé Fortaleza na estrada velha km 26, a ponte estava sem condições de tráfego impedindo várias famílias, produtores rurais e criadores de gado de escoar suas produções e de terem acesso ao transporte escolar.

Atendendo uma reivindicação dos vereadores da base aliada o Prefeito Tião Flores ordenou a secretaria de Obras que realizasse os serviços de recuperação da ponte e de parte de estrada velha passando pelo ramal do 28 até o Nari bela flor para garantir o acesso ao transporte escolar daqueles moradores.

E nesta quarta feira o Prefeito em exercício Raimundão acompanhado dos vereadores da base, Kaki, Nego, Rubens Rodrigues e a Vereadora Lucimar (Preta) estiveram no local para vistoriar os serviços de construção da ponte e melhorias nos trechos acima citados. A ponte foi reconstruída com madeira de lei cedida pela própria comunidade e ainda foi feito o aterro para garantir segurança e a durabilidade da obra.

Já nesta quinta feira o Prefeito em Exercício visitou algumas obras aqui na cidade dentre elas a construção de um bueiro na Rua Bahia próximo a tranca, a obra foi para corrigir uma retenção de água e esgoto que vinha causando transtornos aos moradores e transeuntes daquele local.

E ainda cumprindo agenda o Prefeito em exercício Raimundão acompanhado do engenheiro da Prefeitura Junior Valente visitou as obras de recomposição de bueiro no bairro José Hassem e pode constatar os avanços dos serviço bem como a qualidade dos mesmos.

FOnte: OaltoAcre