Prazo para inscrições no leilão do Detran se encerra sexta-feira

O prazo de inscrições para participar do leilão de veículos apreendidos de Rio Branco, realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) se encerra nesta sexta-feira, 19. Mais de 300 veículos, entre carros e motocicletas aptos à circulação, serão leiloados.

A inscrição pode ser feita no site da Leiloeira Oficial ou pessoalmente no Pátio de Veículos Apreendidos do Detran.

Após a inscrição, é necessário realizar visita aos lotes que estão expostos até o dia 19, nesse mesmo pátio, situado na Avenida Antônio da Rocha Viana, n° 2005, Jardim Manoel Julião, na Vila Ivonete, funcionando das 8 às 12h e das 14 às 16h.

“É de inteira responsabilidade do arrematante, verificar o estado de conservação dos veículos, por isso, a inscrição somente é efetivada após a visitação dos lotes”, explica a diretora de operações do Detran, Shirley Torres.

O evento será realizado nos dias 23 e 24 de maio, com horário de 9 as 12h e 13 às 16h, nas dependências do Teatro Plácido de Castro, localizado na Avenida Getúlio Vargas, nº 2703, Bairro Bosque.

De acordo com o edital é vedada a entrada de qualquer cidadão no auditório onde será realizado o leilão sem estar previamente cadastrado. Os lances serão feitos de forma verbal e será considerado arrematante o participante que ofertar o maior valor pelo lote. Os lances iniciais variam de R$ 500 a R$ 7.000.

“O leilão do Detran é uma boa oportunidade de adquirir um carro ou uma moto por um preço acessível”, diz a diretora.

Acesse o edital completo no site do Detran.

Atribuna