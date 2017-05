PM recupera produto de roubo e apreende quatro armas

Após a realização de uma denúncia anônima, policiais militares do Quarto Batalhão (4° BPM) prenderam nessa quarta-feira, 17, quatro agentes envolvidos no roubo de um celular ocorrido nas proximidades do bairro Estação Experimental.

Na ação policial, além da recuperação do bem que havia sido subtraído, foi possível a apreensão de quatro Escopetas artesanais e várias munições para a utilização no armamento. Toda a operação foi desencadeada por meio da participação popular que informou a localização dos criminosos à guarnição.

Os envolvidos, juntamente com os objetos envolvidos no ato criminoso, foram encaminhados para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde serão realizadas as providências cabíveis ao caso.

Assessoria de Comunicação