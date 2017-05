PGR pede prisão do senador Aécio Neves

A Procuradoria-Geral da República pediu a prisão do senador Aécio Neves (PSDB-MG) ao Supremo Tribunal Federal. No entanto, o ministro Edson Fachin ainda não autorizou a medida.

O ministro afirma que a prisão deve ser discutida pelo plenário do Supremo na tarde desta quinta-feira (18), às 14h. De acordo com o G1, a prisão de Aécio deve ser o primeiro item discutido na sessão.

O STF já determinou o afastamento do senador do mandato de senador e presidente do PSDB na manhã desta quinta-feira (18). Também foi determinado o mandato do deputado federal Rocha Lourdes (PMDB-PR), de acordo com informações são do jornal O Estado de S.Paulo.