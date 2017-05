Peru libera exportações de arroz integral do Brasil após processo liderado pela Abiarroz

Uma vitória para a indústria do arroz do Brasil foi anunciada recentemente: o Peru, maior comprador do cereal beneficiado brasileiro, liberou a importação de arroz esbramato do país, mais conhecido como integral. A autorização ocorreu após atendimento de análise de risco de pragas solicitada pelas autoridades peruanas e encaminhada pela Associação Brasileira da Indústria do Arroz (Abiarroz) em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

A abertura do mercado peruano para o arroz esbramato do Brasil é uma oportunidade com bom potencial de impacto nas exportações de arroz brasileiro, como explica Andressa Silva, diretora executiva da Abiarroz. “O Peru tem um perfil de compra bastante exigente, que vai ao encontro da alta qualidade do produto brasileiro; fizemos um extenso trabalho para o fim do veto ao esbramato e agora, com o resultado positivo, devemos ter repercussão nas exportações”, detalha a diretora.

A afinidade dos dois países sobre demanda e oferta de arroz tem um incentivo adicional com o projeto Brazilian Rice, uma parceria entre Abiarroz e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Por meio do projeto, são realizadas ações de promoção comercial e de imagem que têm obtido resultados notáveis para as exportações do Brasil: só em 2016, foram comercializados US$ 29,5 milhões em arroz beneficiado brasileiro para o Peru – uma alta de quase 60% na comparação com 2012, quando o Brazilian Rice teve início. Em 2016, o país vizinho foi o principal destino das exportações de arroz beneficiado do Brasil. Em 2017, o projeto estará na feira Expoalimentaria, em Lima, com nove indústrias arrozeiras nacionais.

O fim do veto peruano ao arroz esbramato brasileiro já está em vigor, bastando que exportadora do Brasil atenda aos requisitos fitossanitários publicados pelas autoridades peruanas em seu documento de abertura. Para solicitar o parecer na íntegra, envie um e-mail para rice@brazilianrice.com.br .