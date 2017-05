No AC, menor é apreendido suspeito de matar homem a facadas enquanto dormia

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Um menor de 16 anos foi apreendido na manhã desta quinta-feira (16) suspeito de ter matado um homem a facadas no bairro Genir Nunes, na cidade de Feijó, interior do Acre. De acordo com a Polícia Militar local, a vítima foi identificada como Valmido Ferreira, de 24 anos, e foi assassinada na noite de quarta (17) enquanto dormia. O corpo de Ferreira foi encontrado em cima da cama nesta quinta.

Ainda de acordo com a polícia, o menor e a vítima estava consumindo bebidas alcoólicas, na companhia de outras pessoas, há três dias. Na noite de quarta, os dois se desentenderam, o menor foi dormir na sala da casa e a vítima no quarto.

A PM-AC acredita que o adolescente esperou Ferreira dormir e o esfaqueou quatro vezes na região do tórax e um corte profundo na garganta. O adolescente confessou o crime na delegacia local. A polícia informou ainda que a casa onde ocorreu o crime pertence a uma amiga da da dupla. Aparentemente, o motivo do desentendimento foi ciúmes de outras mulheres, segundo a PM.

G1