Morre Chris Cornell, vocalista do Soundgarden e Audioslave

Morreu na noite desta quarta-feira (17), nos Estados Unidos, o músico Chris Cornell, famoso por ser a voz das bandas Soundgarden e Audioslave.

Segundo informações da Associated Press, o agente do cantor, Brian Bumbery, disse se tratar de uma morte “repentina e inesperada”. O agente informou, ainda, que a mulher do músico está em choque.

A família aproveitou para pedir privacidade neste momento, afirmando que vai colaborar com os médicos na apuração do motivo da morte.

Chris, que tinha 52 anos, também era membro do ‘Temple of the Dog’ e era considerado um dos rostos da cena grunge, ao lado de Nirvana e Pearl Jam.