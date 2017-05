Justiça determina que Estado forneça tratamento para mulher que já morreu

A paciente iniciou tratamento em 2015. Demora no TFD para fora do Acre fez com que família ajuizasse ação após mulher morrer em Curitiba em fevereiro deste ano.

Uma decisão da Comarca de Mâncio Lima, interior do Acre, chamou a atenção por favorecer uma pessoa que está morta desde fevereiro de 2016. O juiz de direito Marcos Rafael determinou que o estado do Acre fornecesse o serviço de saúde à Marta Maria de Macedo Lebre, que na época tinha 45 anos. Porém, a mulher morreu em fevereiro deste ano.

O juiz explicou que essa sentença divulgada nesta quarta-feira (17) apenas reconhece uma liminar dada ainda em 2016 para que o tratamento iniciasse. Sobre a morte da mulher, ele diz que essa informação precisa ser repassada pelas partes do processo. Porém, enfatiza que os efeitos da decisão ocorreram antes da sentença final.

“Quando chega o pedido, que é essa liminar para tratamento de saúde, logo de imediato já faço esse deferimento. O deferimento deve ter ocorrido em 2016, já foi deferida a ordem pra que o Estado procedesse com tratamento respectivo. Isso é só sentença final que confirmou essa decisão inicial de antecipação de tutela. Com relação ao falecimento, eu preciso ser informado pelas partes. Essa sentença só reconhece a decisão”, explica.

A direção de comunicação destacou ainda que: “se houve falhas por parte do Estado na execução da medida determinada pelo Juízo, é algo que pode ensejar uma ação judicial, mas há necessidades de provas e da materialização de um novo processo para avaliar o caso concreto”, esclarece.

O tratamento indicado para a Marta era uma cirurgia de fístula arteriovenosa Cerebral. Segundo a família, a mulher iniciou o tratamento para a doença em setembro de 2015, chegou a ser encaminhada para Rio Branco, ficou sabendo que o tratamento deveria ser fora do estado.

Maria Marta Lebre, irmã gêmea da mulher, conta que, devido à demora, a família decidiu judicializar ação no Ministério Público, buscando garantir o tratamento da irmã. A mulher chegou a ser encaminhada para Curitiba (PR) e faleceu no dia 6 de fevereiro de 2017. O que confirma o que o juiz informou, sendo que a paciente chegou a viajar e fazer a cirurgia fora do estado.

“Iniciamos o tratamento dela em setembro de 2015. Todo o processo foi muito demorado. Em 6 de junho de 2016, entramos com a judicialização junto ao Ministério Público. A passagem dela para Curitiba só saiu no dia 30 de janeiro. No dia 2 fevereiro de 2017, ela fez a cirurgia, foi levada para a UTI e no dia 6 ela faleceu. Talvez só tenha morrido devido a essa demora em realizar o procedimento”, conta a irmã.

Ela diz ainda que a família lamenta que a decisão tenha saído somente agora, após a morte da irmã. “O médico disse que o aneurisma dela estava muito grande e que deveria ter sido tratado com urgência. Entramos na Justiça e só agora, depois de mais de dois anos, é que o juiz determinou a realização desse procedimento. Lamento pelo que aconteceu. Acho que se o Estado não tivesse sido tão omisso, minha irmã poderia ter tido a sorte de ainda estar viva.

O laudo dos médicos dizia que a internação tinha que ser em caráter de urgência. Que urgência foi essa?”, questiona.

Para ela, a sentença não tem mais serventia. “O médico disse que a situação dela era como a de um balão inflando. A cada dia o coágulo aumentaria e podia se romper. Se rompesse, em nenhum lugar conseguiriam salvar a vida dela. Infelizmente, essa sentença não vai mais servir para ajudar minha irmã”, lamenta.

A Justiça rebate ainda a família e diz que o processo foi deferido ainda no ano passado, quando a paciente viajou e fez a cirurgia.

“Não é verdade, pois o pedido foi deferido em junho do ano passado, e não agora, como sugerido. A informação sobre a morte de Marta Lebre não foi anexada aos autos por nenhuma das partes: nem pelo Estado, nem pela família da senhora ou seus representantes legais. Cabe ao juiz apreciar, por meio de suas atribuições legais, somente o que consta nos autos dos processos, e não fatos externos, acontecimentos ou circunstâncias que não sejam do conhecimento objetivo processual”, pontua a nota do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC).

G1