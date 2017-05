Jovem é executado com sete tiros em Cruzeiro do Sul

Na noite da última quarta-feira (17), um jovem de 20 aos foi executado a tiros no bairro do Remanso em Cruzeiro do Sul. De acordo com a Polícia Militar que atendeu a ocorrência, a execução aconteceu por volta das 10h30, e teve como vítima o jovem Rodrigo Negreiros.

Ainda não se tem informações completas sobre o caso, mais a polícia acredita mesmo na hipótese de execução. Populares que moram próximo ao local do crime, relataram a polícia que ouviram apenas os disparos, que por sinal, foram muitos.

Após a chegada da Polícia o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado, mais o estado de saúde da vítima era grave, que acabou não resistindo aos ferimentos e indo a óbito.

O caso foi passado a Polícia Civil, que deve agora investigar o caso. Com informações juruaemtempo