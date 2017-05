Joesley Batista: quem é o empresário que citou Temer e Aécio

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Joesley disse em depoimento que gravou uma conversa com o presidente Michel Temer, na qual o peemdebista dá aval para comprar o silêncio do ex-deputado Cunha

Joesley Batista foi o responsável por revelar um buraco ainda maior na política brasileira. Na noite de quarta-feira (17), a delação do empresário criou um clima de tensão. Mas quem é Joesley Batista?

O empresário é presidente da holding J&F, que controla empresas como a JBS (dona da Seara e da Friboi) e a Eldorado, organização do setor de celulose.

Joesley disse em depoimento ao Supremo Tribunal Federal que gravou uma conversa com o presidente Michel Temer, na qual o peemdebista dá aval para comprar o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. As delações foram reveladas pelo jornal O Globo.

Mas antes de ser delator, Joesley foi o responsável por expandir o Grupo JBS, entre 2006 e 2011, levando os produtos de carne bovina para o exterior. Em seguida, Wesley Batista, seu irmão, assumiu a presidência executiva da empresa, que viu o faturamento crescer de R$ 4 para 160 bilhões.

Em Goiás, a família Batista fundou nos anos 50 a Casa de Carne Mineira. Joesley também é dono das empresas Havaianas, Minuano e banco Original.

Na vida pessoal, o empresário é casado com a ex-apresentadora do Jornal da Band Ticiana Vilas Boas.