Já fez sua inscrição no Enem? Fique ligado, é só até sexta-feira, 19!

Candidatos têm até o dia 19 para concluir inscrições no site do Inep; o boleto pode ser pago até o dia 24 de maio.

Se você busca uma chance de entrar na universidade, mas ainda não se inscreveu no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), é melhor se apressar! O prazo termina nesta sexta-feira, dia 19. E por que fazer o Enem é tão importante? O exame é uma das principais portas de entrada do ensino superior. É por meio dele que os candidatos podem concorrer a uma vaga nas instituições públicas.

Também é possível conseguir bolsas em universidades privadas por meio de sistemas como o Fies e o ProUni, que são do Governo Federal. Ou seja: não dá para esquecer da inscrição!

Como faço para me inscrever?

A inscrição é feita online, no site do Inep. Lá, você vai informar alguns dados, como CPF, data de nascimento e telefones para contato. Além disso, você terá uma senha para acessar a página do cadastro sempre que quiser. O passo a passo é muito simples e, ao concluir, você receberá um número de inscrição. Guarde bem esse número, ele será sua “identidade” no registro dos candidatos.

Qual o valor da taxa de inscrição e até quando posso pagar?

Nesta edição, o valor da taxa de inscrição é de R$ 82 e o boleto precisa ser pago até o dia 24 de maio em bancos ou casas lotéricas. O melhor é não deixar para o último dia. Fique atento ao horário de funcionamento dos bancos.

Quem tem direito a isenção da taxa de inscrição?

Se você está concluindo o Ensino Médio na rede pública neste ano, sua isenção será concedida automaticamente! Se não, você pode solicitar a isenção da taxa por meio de uma Declaração de Carência Socioecônomica. Isso é válido nos seguintes casos:

– Se você é membro de família de baixa renda que declare estar em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

– Se você é membro de família com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e cursou todo o Ensino Médio na rede pública de ensino ou como bolsista integral em escola da rede privada.

Se você não se encaixa em nenhuma dessas situações, precisa pagar o boleto até o dia 24 de maio. Sua inscrição só será confirmada depois disso.

Como funciona a prova?

As provas serão feitas em dois domingos consecutivos, dias 5 e 12 de novembro. São quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões, além da redação.

Novidades desta edição

Além das provas em dois domingos consecutivos (antes, elas eram em um único fim de semana), o Enem deste ano traz mais novidades. A redação será no primeiro dia e os alunos receberão as provas já com seus nomes registrados. Além disso, candidatos surdos-mudos farão uma prova diferente, adaptada às necessidades deles.

E se eu não for bem no Enem?

Não se preocupe! Você pode entrar em uma universidade de outras maneiras. As bolsas de estudo, por exemplo, são uma alternativa. No Educa Mais Brasil, os alunos podem conseguir até 70% de desconto na mensalidade.

