Indígena de 16 anos morre com tiro de espingarda ao sair pra caçar com amigos no interior do Acre

O jovem indígena Marcelino Saraiva dos Santos, de 16 anos, morreu na noite desta quarta-feira (17) após sair para caçar com alguns amigos na comunidade Vai e Vem, na BR-364, em Cruzeiro do Sul. De acordo com a polícia, o grupo havia saído para caçar e, após ouvir um disparo, encontraram o jovem ferido com uma bala no peito e com a espingarda ao lado do corpo.

A perícia esteve no local e conduziu o corpo da vítima ao Instituto Médico Legal. O irmão do jovem, Estéfano Saraiva, diz que a família é da etnia Ashaninka e que Marcelino não tinha experiência em manusear armas.

“Ele nunca atirou e nem nada, foi lá pra casa da minha irmã e foi quando aconteceu. Minha irmã me disse que eles saíram pra caçar e, quando terminaram a caça, ele foi para perto da espingarda e já ouviram o tiro. A gente acha que ele pegou a espingarda e caiu, na queda, ela disparou e ele morreu no local”, conta.

O delegado Lindomar Ventura está a frente das investigações e também acredita que a morte do jovem foi um acidente, porém, mesmo assim, disse que iria instaurar um procedimento para esclarecer todos os pontos.

“Vamos ouvir as testemunhas e dar continuidade ao procedimento, mas, tudo leva a crer que foi mesmo um acidente porque o rapaz não tinha experiência e acabou se lesionando”, diz.

