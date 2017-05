Imagens mostram entrega de propina a emissários de Temer e Aécio

São Paulo — A coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, divulgou nesta quinta-feira (18) imagens feitas pela Polícia Federal que mostram enviados do presidente Michel Temer e do senador Aécio Neves (PSDB-MG) recebendo dinheiro do diretor de relações institucionais da JBS, Ricardo Saud.

As imagens reveladas pelo veículo mostram o encontro do deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor de Temer, com Saud, no café Il Barista, no shopping Vila Olímpia, zona Oeste de São Paulo. Dali, ambos seguem ao restaurante Pecorino, no mesmo shopping center. De acordo com o jornal, esse deslocamento é uma “estratégia de despiste” do deputado peemedebista.

São Paulo — A coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, divulgou nesta quinta-feira (18) imagens feitas pela Polícia Federal que mostram enviados do presidente Michel Temer e do senador Aécio Neves (PSDB-MG) recebendo dinheiro do diretor de relações institucionais da JBS, Ricardo Saud.

As imagens reveladas pelo veículo mostram o encontro do deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor de Temer, com Saud, no café Il Barista, no shopping Vila Olímpia, zona Oeste de São Paulo. Dali, ambos seguem ao restaurante Pecorino, no mesmo shopping center. De acordo com o jornal, esse deslocamento é uma “estratégia de despiste” do deputado peemedebista.