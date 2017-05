Frio deve chegar no próximo domingo e “Acre pode ter seca de proporções alarmantes”, diz Friale

O pesquisador em meteorologia David Friale fez uma nova previsão para o tão esperada primeira friagem de 2017 no Acre, mas alertou que a onda de frio pode ocasionar uma seca de proporções alarmantes, como ele descreve e seu site ‘O tempo aqui’.

“As condições atuais da atmosfera e dos oceanos parecem estar indicando que mais uma seca de proporções alarmantes afetará o Acre. O ar frio que vem da Antártica é seco e, no caminho até atingir o Acre, vai deslocando para o extremo norte do Brasil o ar úmido que está sobre a região. Como o ar seco é mais denso que o ar úmido, ou seja, mais pesado, impede que pulsos úmidos do Atlântico penetrem na região”, escreveu Davi Friale.

O pesquisador disse também que esta semana deve ser a última com chuvas na região, já que uma onda de frio polar deve chegar ao Acre no próximo domingo, dia 21: “É bastante provável que esta seja a última semana, antes do inverno, com chuvas um pouco mais volumosas. Deve chover de forma generalizada, mas não necessariamente com forte intensidade, nessa parte do Brasil, no máximo até o próximo domingo, dia 21, devido à chegada de uma massa de ar frio polar neste dia”.

Nany Damasceno