Fla eliminado, Chape respira, Juve campeã e mais

A rodada do futebol desta quarta-feira (17) foi de muita emoção, no Brasil, na América do Sul e na Europa. A eliminação do Flamengo na Libertadores 2017 foi o destaque do dia. O rubro-negro do Rio de Janeiro perdeu de virada para o San Lorenzo, em Buenos Aires, e deixou a competição, mais uma vez, na fase de grupos, para desespero da maior torcida do país.

Mas enquanto o rubro-negro carioca amarga a dor da eliminação, o rubro-negro do Paraná comemora a classificação à próxima fase do torneio continental. O Atlético Paranaense venceu a Universidad Católica por 3 a 2 e está nas oitavas de final.

Quem também avançou na Liberta foi o Santos, que conseguiu um empate heróico na altitude diante do The Strongest. Já a Chapecoense, que começou a rodada numa situação delicada, venceu o Lanús por 2 a 1, fora de casa, e passa à próxima fase até com um empate no próximo e último jogo da fase de grupos.

Pelas oitavas da Copa do Brasil, o Palmeiras venceu o Internacional por 1 a 0 e o Grêmio derrotou o Fluminense por 3 a 1. As equipes ainda terão um segundo duelo.

Europa

Na Europa teve grito de “é campeão” na super quarta-feira. O Monaco derrotou o Saint-Étienne por 2 a 0 e confirmou o título do Campeonato Francês. Já Juventus do brasileiro Dani Alves superou a Lazio também por 2 a 0 e levantou o caneco da Copa da Itália.

Confira abaixo os principais resultados do dia:

Campeonato Inglês

Southampton 0 x 0 Manchester United

Campeonato Espanhol

Celta 1 x 4 Real Madrid

Campeonato Francês

Monaco 2 x 0 Saint-Étienne

Copa da Itália

Juventus 2 x 0 Lazio

Libertadores

Sporting Cristal 0 x 2 Santa Fe

The Strongest 1 x 1 Santos

San Lorenzo 2 x 1 Flamengo

Lanús 1 x 2 Chapecoense

Universidad Católica 2 x 3 Atlético-PR

Copa do Brasil

Grêmio 3 x 1 Fluminense

Palmeiras 1 x 0 Internacional

Sport 1 x 1 Bahia