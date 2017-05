Candidatos que descumpriram regras na prova da Polícia Civil são desclassificados

O governo do Estado, por meio das Secretarias de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e da Polícia Civil (SEPC), divulgou nesta quinta-feira, 18, o edital nº 11, que elimina três candidatos que realizaram as provas objetiva e discursiva do concurso público da Polícia Civil no último dia 7 de maio.

A decisão foi tomada considerando a inclusão, de forma condicional, para a realização das provas objetiva e discursiva e, ainda, em observância ao disposto no subitem 9.11 do Edital de abertura do concurso que deixa claro que as fases do concurso serão realizadas em dia, horário e locais indicados nas publicações oficiais e no Comunicado Oficial de Convocação para Prova (COCP).

O subitem 9.11 também informa que não haverá segunda chamada, nem justificativa de falta, sendo considerado eliminado do concurso o candidato que faltar às fases. Além de não ocorrer aplicação de prova fora do horário, data e locais pré-determinados.

Foram eliminados um candidato ao cargo de agente de Polícia Civil e dois candidatos ao cargo de delegado. A eliminação no certame, bem como os dados do número de inscrição e nome em ordem alfabética estão disponíveis no Edital publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 18.

Os candidatos poderão obter informações referentes ao concurso público por meio dos telefones (21) 3674-9190, Rio de Janeiro, (68) 3025-0735, Rio Branco ou pelo e-mail: atendimento@ibade.org.br.

