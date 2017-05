Campus Floresta inicia 1ª turma regular de Direito

A Universidade Federal do Acre (Ufac) realizou a aula magna do curso de Direito, turma-2017, em Cruzeiro do Sul. O curso passa a ter entrada regular de alunos. A aula inaugural aconteceu no teatro do Moa, nessa terça-feira, 16. Com uma turma modular de Direito, o campus Floresta formou, recentemente, 36 estudantes; destes, aproximadamente 80% foram aprovados no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Para a pró-reitora de Graduação, Aline Nicolli, a turma que inicia faz história por ser a primeira turma regular de Direito no campus Floresta. Ela ressaltou que o curso na Ufac é bem avaliado, possuindo nota 4. “Vocês são a primeira de muitas turmas que virão e carregarão a responsabilidade de ter bom desempenho e trilhar um caminho de sucesso, seguindo os passos dos colegas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul”, disse aos alunos.

O coordenador de Direito em Cruzeiro do Sul, Everton Melo, contou que a sociedade cruzeirense ansiava pela instalação do curso na cidade. “É uma grande responsabilidade, pois precisamos manter o nível da primeira turma, ou, quem sabe, melhorar ainda mais”, comentou.

O diretor do Centro Multidisciplinar do campus Floresta, Reginaldo Assêncio, pontuou as melhorias ocorridas na instituição, frisando o comprometimento da gestão com o avanço do ensino na Ufac. “É só através de bom e intenso trabalho que conseguimos desenvolver algo de excelência”, opinou. “No Planejamento Estratégico realizado na universidade existe toda uma estrutura de desenvolvimento para os cursos de graduação. O curso de Direito no Juruá é demonstração desse comprometimento.”

O subprefeito do campus Floresta em exercício, Carlos Henrique, ressaltou os desafios para a instalação do curso em Cruzeiro do Sul e a euforia que a cidade vive por conta da implantação da turma regular. “Agora, com a primeira turma regular do curso de Direito iniciada, temos um sonho realizado; Cruzeiro do Sul está em festa”, comemorou

O presidente da subseção da OAB-AC no Juruá, João Tota Filho, disse que a OAB vai estar mais presente nessa turma, realizando cursos e parcerias com o intuito de passar experiências para os acadêmicos. “Sabemos do grande desafio da Ufac para formar a turma de Direito em Cruzeiro Sul e, por isso, vamos estar mais presentes de agora em diante”, disse.

A programação da aula inaugural teve continuidade com a palestra do professor do campus-sede, Hilário de Castro, e com o descerramento da placa dos recém-formados em Direito do campus Floresta.

