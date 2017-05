Câmara de Rio Branco convoca entidades para discutir exclusão do ensino religioso em escolas públicas

A Câmara de Vereadores de Rio Branco decidiu realizar, na próxima sexta-feira (26), uma audiência pública para discutir a possibilidade de exclusão das aulas de ensino religioso nas escolas públicas da capital acreana. O edital de convocação foi publicado na edição desta quinta-feira (18) do Diário Oficial do Estado (DOE).

No edital, a data da audiência estava marcada para esta sexta (19), porém, segundo o presidente da Câmara, vereador Manoel Marcos (PRB-AC), a data foi alterada para a próxima semana para que tivesse uma maior mobilização.

Um dos autores do requerimento, o vereador Rodrigo Forneck (PT), informou que a audiência faz parte de uma mobilização nacional para que seja discutido o retorno ou não do ensino religioso nas escolas públicas, que foi retirado da grade curricular pelo Ministério da Educação. Ele defende que o ensino volte para a grade, porém com algumas ressalvas.