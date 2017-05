Bruxo brasileiro que fez ritual por saída de Temer ganha fama

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Eric Satine disse que o rito místico pela saída do presidente se concretizaria até esta quarta

Setenta e dois dias depois de um bruxo brasileiro fazer um ritual contra Michel Temer da presidência, os irmãos Wesley e Joesley Batista, donos da JBS, concederam delação à Procuradoria Geral da República. O também tarólogo Eric Satine escreveu que a concretização do rito místico pela saída do presidente aconteceria até esta quarta-feira (17).

O acerto na data fez o projeto de Santine ganhar ares proféticos e ser compartilhado nas redes sociais. “Inspirado por minhas irmãs americanas que fizeram um ritual contra Trump eu decidi fazer minha parte contra o Temer”, explicou junto com uma foto em que se vê a foto do presidente no centro de um círculo, rodeado por velas.

“Inicio do meu ritual contra Michel Temer e sua agenda maléfica. É um ritual que visa amarrar toda e qualquer ação maldita planejada por ele e seus parceiros juntos com uma maldição. maledictus et semini ejus”, explica outro post.

Nesta quarta-feira, depois da repercussão do ritual, o tarólogo lembrou que o ritual foi motivo de piadas em março: “Hoje quem debochou tem a prova se o ritual deu certo ou não. A prova não é para mim, porque eu sei o tamanho do poder da bruxaria, mas sim para quem duvidou. O ritual das minhas amigas e irmãs americanas contra Trump começou a dar resultados também, desde a semana passada, mas atingiu o ápice hoje. As bruxas, meus amigos, elas são poderosíssimas”.