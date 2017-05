Bolsa despenca mais de 9% e é paralisada logo após início do pregão

O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, despencava quase 9% nesta quinta-feira (12), repercutindo as acusações da noite da véspera envolvendo o presidente Michel Temer. Por volta das 12h, o índice caía 8,63%, a 61.714,68 pontos. A Bolsa voltou a operar após ter seus negócios interrompidos pelo mecanismo de circuit breaker às 10:21, com o índice marcando queda de 10,47%, a 60.470 pontos. Eles ficaram interrompidos por 30 minutos e, quando voltaram, às 10h51, operavam em queda de 10,48%. As denúncias envolvendo Temer vieram à tona na noite passada, quando o jornal O Globo publicou que Joesley Batista, um dos controladores do frigorífico JBS, gravou Temer concordando com pagamentos para manter o silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

Fonte: UOL