Bandidos invadem casa e fazem família refém

O assalto aconteceu na tarde desta quarta feira (17), na rua Ana Paula, no bairro Doca Furtado. Segundo informações da polícia, pelo menos cinco homens chegaram na rua e esperaram, por alguns minutos, até que tivesse uma oportunidade de invadir a casa.

Segundo a proprietária, ela abriu o portão para sai de casa quando quatro dos acusados, já foram entrando na casa e anunciaram o assalto. Segundo ela, os bandidos a empurraram para a parte de dentro da casa.

Ela foi amarrada com cabos de eletricidade. A mãe dela, uma senhora de 60 anos, ao perceber o assalto, teria se trancado no quarto. Segundo ela, quando estava ligando para a polícia, os bandidos arrobaram a porta e a pegaram também.

As duas mulheres e as duas crianças ficaram como reféns por cerca de uns vinte minutos. Por sorte, um dos vizinhos percebeu o assalto e ligou para a Polícia Militar que chegou rápido ao local.

Os policias cercaram a casa e conseguiram prender dois jovens: Ismael Martins Gomes, 24, e Raildo Conssiano de Lima, 19, e apreenderam um menor de 16 anos.

Segundo a polícia, quando chegaram ao local, dois outros acusados que estavam fazendo a segurança dos bandidos conseguiram escapar do cerco.

Segundo as vítimas, os bandidos estavam pretendendo fugir levando o carro da família eles já haviam colocado várias coisas da casa dentro do carro, na hora em que a policia chegou ao local. Os acusados foram levados para a delegacia do menor. Com informações de Agazeta.