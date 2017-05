Atlético-AC fecha com atacante ex-Plácido de Castro e negocia com lateral ex-Rio Branco

Depois da conquista do bicampeonato acreano, o Atlético-AC mira a disputa do Campeonato Brasileiro da Série D e a direção do clube trabalha para reforçar o elenco. No início desta semana, o clube acertou a contratação do atacante Ismael, 25 anos, que defendeu o Plácido de Castro no estadual. O jogador, que é irmão do volante Joel, do Galo Carijó, marcou cinco gols no Acreano e já está integrado ao elenco celeste.

Outro que pode surgir como novidade no bicampeão acreano é o lateral-direito Pedro Balú, ex-Rio Branco. Segundo o presidente do clube, Elison Azevedo, o atleta de 29 anos está treinando com o elenco desde a segunda-feira (15), e há uma negociação em curso, com detalhes separando o acordo entre as partes.

O Atlético-AC treina durante toda a semana no Campo B da Federação de Futebol do Acre (FFAC), para a estreia no Brasileiro da Série D, marcada para segunda-feira (22), contra o Trem-AP, no estádio Zerão, em Macapá (AP), às 20h30 (de Brasília). O Galo Carijó está no grupo A, que tem além do Trem, Princesa do Solimões-AM, e Real Desportivo-RO.

De acordo com Elison Azevedo, a delegação do Galo Carijó, formada por 20 jogadores e cinco membros da comissão técnica, segue para a capital do Amapá na madrugada de domingo (21), com chegada prevista na cidade do jogo por volta das 15h30. O elenco comandando pelo técnico Álvaro Miguéis deve fazer uma movimentação em local ainda não definido na noite de domingo, além de um treino leve na manhã de segunda-feira, antes da primeira partida na quarta divisão nacional desta temporada.

Globoesporte