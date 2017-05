Após escândalo, dólar dispara para R$ 3,409

Segundo informações da Folha de S.Paulo, após abrir com alta superior a 5%, o dólar comercial intensificou a valorização em relação ao real na manhã desta quinta (18), dia seguinte ao vazamento da delação do dono do grupo JBS, Joesley Batista, no âmbito da Operação Lava Jato –o empresário cita o presidente Michel Temer e o senador Aécio Neves (PSDB-MG). O dólar agora sobe 8,77% e é negociado a R$ 3,409, informa a Folhainvest. O Banco Central anunciou uma intervenção adicional no mercado cambial entre 10h40 e 10h50. O dólar à vista sobe 9,55%, para R$ 3,400.

Fonte: UOL