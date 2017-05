Adolescente desaparecido há uma semana é achado na zona rural de Porto Acre

O adolescente Davi do Carmo Cândido, de 15 anos, retornou para casa na noite de quinta-feira (17) após uma semana desaparecido. De acordo com o delegado Pedro Paulo Buzolin, responsável pelo caso, Candido foi encontrado na Vila Caquetá, zona rural do município de Porto Acre, no interior do estado. O menor estava em uma casa no local e teria saído de caso com a permissão da mãe.