Vitor sai do MasterChef após ‘prato mais feio de todas as temporadas’

Parece que a sorte não estava mesmo ultimamente do lado de Vitor Bourguignon, participante do MasterChef Brasil que, uma semana depois de cortar o dedo e ir parar no hospital, preparou um prato considerado “o mais feio de todas as temporadas” e foi eliminado, nesta terça-feira(16), do programa apresentado na Band.

Ele preparou uma sardinha assada e molho de tomate com abobrinha e berinjela grelhadas, mas Enrique Fogaça deu o título negativo à criação do cozinheiro.

“Pra mim, o prato está horrível, horroroso, nunca vi um prato tão feio nesse monte de temporadas do ‘MasterChef’. Ainda tem espinho na minha boca”, reclamou Fogaça, segundo o site da Uol.

“Eu estou triste por vocês. Pela lógica da história, nenhum dos dois deveria ficar, mas você errou muito, meu amigo Vitor Bourguignon”, completou Erick Jacquin, ao anunciar a eliminação de Vitor, que foi eleito o pior da noite ao lado de Yuko.

.”Eu estou triste porque foi um prato muito abaixo do que eu posso fazer, e não consegui fazer o meu melhor”, lamentou Vitor. “Mas ser eliminado é a consequência do meu trabalho e do meu serviço”, avaliou.

Fonte: MSN