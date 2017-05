Tubarão ataca modelo que fazia ensaio de fotos subaquáticas em gaiola; vídeo

Uma modelo foi atacada por um tubarão enquanto estava dentro de uma gaiola subaquática para fazer um ensaio de fotos, no mar da Flórida, nos Estados Unidos. Um vídeo mostra o momento em que Molly Cavalli é mordida pelo animal no pé e vê o próprio sangue se espalhar pela água.

No início da gravação, disponibilizada no YouTube, a modelo aparece entrando na gaiola para ser fotografada, bastante animada e aparentemente sem medo de ficar frente a frente com os tubarões. Um equipe de cinegrafistas e fotógrafos também está em seu entorno.

A certa altura do vídeo, porém, a mulher é abocanhada por um dos peixes, que morde seu pé direito na altura do tornozelo. Ela é puxada pelo animal antes de ver seu sangue se espalhar pela água. A modelo entra em pânico e volta para o barco.

Molly ficou com um corte profundo no pé. Ela recebeu socorro e precisou levar ao vinte pontos para suturar a ferida.

Em uma rede social, a modelo garantiu aos fãs que está se recuperando. “Estou totalmente bem. Não foi tão ruim quanto pareceu. Estou melhorando rápido. Foi uma experiência incrível”, disse ela, segundo o jornal “The Mirror”.