“Toba” é perfurado 12 vezes em presídio de Cruzeiro do Sul

“Toba” é o apelido de Fredson Silva de Souza. Ele é detento do Presídio Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, e segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, recebeu pelo menos 12 perfurações em várias partes do corpo.

O caso aconteceu no pavilhão “C” do presídio. Após um desentendimento, o detento foi atacado com golpes de estoque por outros presos. Ele foi encaminhado ao Hospital do Juruá para procedimento cirúrgico.

A direção da unidade abriu investigação sobre o caso. Com informações ac24horas