Rodada desta quarta tem final na Europa e “decisão” na Libertadores

A rodada desta quarta-feira (17) promete fortes emoções e também decepções. A começar pela grande final da Copa da Itália. A embalada Juventus do brasileiro Daniel Alves enfrenta a Lazio, em partida que vale o caneco da competição. E ainda na Europa, o Campeonato Francês também deve confirmar o Monaco campeão hoje. O time do brasileiro Fabinho e da sensação Mbappé precisa de uma simples vitória sobre o Saint-Étienne para ficar com a conquista. Outra equipe que pode se aproximar do título nacional é o Real Madrid, que pega o Celta em partida adiada.

Enquanto isso, por aqui, pela América do Sul, a chapa vai esquentar, amigo. A fase de grupos da Libertadores entra em sua etapa final, podendo confirmar classificados e eliminados. O Santos pega o The Strongest fora e, se vencer, garante vaga na próxima fase. Outro visitante brasileiro que luta pela classificação é o Flamengo, que enfrenta o San Lorenzo em Buenos Aires.

Em uma situação mais complicada está a Chapecoense, que pega o Lanús na Argentina e precisa da vitória a qualquer custo. Se perder, já era. O Atlético Paranaense também joga a partida da “morte”, contra a Universidad Católica.