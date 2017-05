Nível do Rio Acre está abaixo de cinco metros na capital

Rio está quase dois metros mais baixo do que mesmo período no ano passado, diz Defesa Civil. Nesta quarta-feira (17), ele marcou 4,76 metros. No interior, manancial está abaixo de 3 metros.

Mesmo com previsão de chuvas para todo o mês de maio, os rios acreanos estão, em sua maioria, com baixos níveis. Em Rio Branco, por exemplo, o manancial está abaixo dos cinco metros, segundo monitoramento da Defesa Civil do estado. Nesta quarta-feira (17), o rio marcou 4,76 metros na medição das 6h.

O nível, segundo o major Antônio Velasquez, do Corpo de Bombeiro do Acre, está quase dois metros abaixo do registrado no mesmo período no ano passado, quando o rio marcava 6,38 metros. Porém, a situação ainda não é preocupante, já que o manancial está acima da média histórica para o mês de maio, que é de 3,99 metros.

“A Defesa Civil Estadual já elaborou o plano de contingência para as ações que podem advir dessa situação de possíveis secas devido à baixa do nível do rio. Temos nossos planos de contingências de incêndios florestais, que são os principais problemas durante a seca. Por enquanto estamos dentro do chamado parâmetro de normalidade, pois está chovendo e há previsão de precipitações até o final do mês”, disse o major.

No interior do Acre a situação não é diferente, em Brasileia, o manancial marcou 2,02 metros e em Assis Brasil 2,99 metros nesta quarta (17). Em Capixaba, o rio chegou a 3,28 metros e o Riozinho do Rola, afluente do Rio Acre, está com 4,55 metros. Ainda segundo a Defesa Civil, nessas cidades não há média histórica, e portanto, não é possível fazer o comparativo.

O coordenador da Defesa Civil em Brasileia, Francisco Lima, afirmou que mesmo com dois metros, o nível do rio não preocupa. “Choveu nas últimas horas, mas não influenciou no nível do rio. O normal desse rio aqui é pouco mais de dois metros mesmo, quando fica abaixo de um metro é que a situação começa a preocupar”, disse.

G1