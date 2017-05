Misteriosos restos de uma baleia são encontrados em um campo dos EUA

Um fazendeiro de uma pequena cidade da região de Great Salt Lake, em Utah, nos Estados Unidos, fez uma descoberta incrível e misteriosa em sua propriedade. Enquanto ele procurava uma de suas vacas, Michael Woodson, de 69 anos, encontrou uma baleia jubarte de 12 metros de comprimento. O animal estava sem vida no meio de um grande campo, a centenas de quilômetros de distância de seu habitat natural.

A polícia da cidade de Farmington foi chamada ao local para investigar. O fazendeiro chegou a pensar que a baleia pudesse ter sido deixada lá por conta de uma brincadeira de jovens da vizinhança, mas os investigadores rapidamente descartaram essa possibilidade.

De acordo com os policiais, não havia nenhum traço de veículos ou máquinas de grande porte que pudessem ter transportado a baleia até a fazenda. Por isso, os investigadores admitiram que ficaram um pouco desorientados no momento em que o mamífero marinho foi encontrado na propriedade do Sr. Woodson.

O caso foi considerado muito intrigante. Segundo o capitão Terry Dawson, da polícia de Farmington, esta foi a primeira vez que algo tão estranho aconteceu na pequena cidade.

Algumas testemunhas relataram ter visto um objeto estranho voando na área nos últimos dois dias e as autoridades confirmaram que os operadores do 911 receberam algumas dezenas de chamadas de toda a região relatando tais avistamentos. Até agora, estes fatos não foram relacionados ao caso da baleia, pois a polícia ainda está verificando todas as pistas e informações possíveis.

Mais um caso de OVNI?

Para os moradores da região, este caso misterioso tem relação com a aparição de um OVNI. O dono da fazenda, Michael Woodson, ficou chocado com o surgimento do animal gigantesco em seu campo. Só para se ter uma ideia da dimensão deste mistério, a baleia pesa 25 toneladas.

Uma equipe de biólogos da Universidade de Utah foi convocada para examinar o corpo da baleia e realizar vários testes e análises antes de removê-la da propriedade do Sr. Woodson. Os cientistas estão tentando determinar se o animal poderia ter vivido no grande lago salgado que está localizado a somente alguns quilômetros de distância da propriedade agrícola.

Até o momento, as forças policiais da área estão pedindo ao público para relatar qualquer informação que possa ser útil para a resolução deste caso estranho, entrando em contato direto com a polícia da cidade de Farmington.

