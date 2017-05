Milionários criam abrigos luxuosos para o fim do mundo

A nova moda entre os milionários é investir em abrigos luxuosos para o fim do mundo. Empresários de diversas partes do mundo estão colocando altos valores em empreendimentos imobiliários que prometem proteção contra um possível fim dos tempos.

Estes espaços elegantes são como apartamentos construídos muitos metros debaixo da terra. Eles formam verdadeiros porto seguros contra eventuais ataques nucleares e outras formas de destruição em massa.

Chamados de Survival Condos nos Estados Unidos, estes imóveis são projetados para supostamente garantir a sobrevivência dos milionários em casos de desastres na Terra. Estes investimentos consumiram dezenas de milhões de dólares.

São verdadeiros condomínios de luxo que estão se espalhando rapidamente pelos Estados Unidos e pela Europa, como uma tentativa de fugir de catástrofes e do fim do mundo.

Um exemplo destes imóveis está na Alemanha, onde a empresa Vivos projetou o Europa One, um bunker escavado no interior de uma montanha, com 34 aposentos capazes de resistir a desastres nucleares e a terremotos, e dotados de muito luxo e sofisticação. Cada quarto tem 2.500m2 e pode ser totalmente customizado, de acordo com os desejos de cada cliente.

O empreendimento também tem áreas sociais, como bares, restaurantes, hospital e canil. Apenas convidados podem comprar um aposento neste projeto.

Modelo norte-americano

Nos Estados Unidos, a Survival Condo construiu um prédio subterrâneo de 15 andares. O empreendimento resiste a ventos de mais 800km/h. O preço inicial de cada apartamento chega a R$ 4,5 milhões.

Larry Hall, o idealizador do projeto, afirma que os 11 apartamentos disponíveis já foram vendidos. Alguns compradores alegam que têm medo de guerras, conflitos sociais e surtos de ebola e outras doenças e, por isso, decidiram investir para proteger suas famílias.

Survival Condo

A ideia desse negócio surgiu após o episódio do 11 de setembro, quando dois aviões com terroristas derrubaram as torres do World Trade Center, em Nova York.

O Survival Condo está localizado no Kansas e tem a capacidade de sobreviver até cinco anos sem contato com o mundo externo.

Abrigo popular

Na Europa, a empresa Vivos também lançou um projeto de abrigos populares. A ideia é oferecer contêineres, que podem ser instalados em qualquer espaço, para proteger seus proprietários. Nesse caso, o luxo fica de lado, mas a empresa garante que o bunker é bastante reforçado.

Salvação na Nova Zelândia

Alguns milionários americanos também estão investindo em terras na Nova Zelândia. Isso por causa de o país ser geograficamente isolado, ideal em situações de calamidade ou guerras mundiais.

Como é possível perceber, a nova onda dos ricos é planejar a fuga do futuro apocalipse. Segundo publicações norte-americanas, mais da metade dos empreendedores bilionários do Vale do Silício já garantiu seu bunker de luxo.

Paranoia ou não, a verdade é que esta é uma tendência entre os milionários que esperam uma guerra nuclear, a colisão de um asteroide com a Terra, um terremoto de grandes proporções ou, até mesmo, uma pandemia mundial.

Fontes: BBC e Sapo.pt