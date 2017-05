Miley diz que ‘I Kissed a Girl’ foi feita para ela por Katy Perry

Miley Cyrus como que “roubou” uma música da colega Katy Perry. Ou, melhor dizendo, o posto de musa da canção. Nesta terça-feira, em entrevista à rádio americana WKTU, ela disse que as duas estão completando 10 anos de amizade e lembrou que, pouco depois de conhecê-la, quando ainda fazia Hannah Montana na Disney, ouviu Katy declarar que seu primeiro hit, I Kissed a Girl, falava sobre ela. A música é sobre um beijo lésbico.

Miley contou que “começou a cantar e dançar” no carro e que, depois disso, Katy a chamou para irem ao Video Music Awards (VMA), da MTV. As duas ainda posaram juntas no tapete vermelho da premiação. Miley tinha apenas 15 anos e a mãe da ex-estrela da Disney a acompanhou na limusine.

Essa versão contradiz, no entanto, o que Katy Perry afirmou em uma entrevista para a revista americana Steppin’ Out no mesmo ano. Na época, a cantora afirmou que o single era, na verdade, para Scarlett Johansson. A intérprete de Firework contou que viu a foto da atriz em uma revista e disse para o então namorado: “Eu não vou mentir, se Scarlett Johansson entrasse nessa sala e quisesse me beijar, eu a beijaria. Espero que isso esteja bem para você”.

Fonte:MSN