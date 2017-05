Lula contrata advogado que trabalha com Moro na UFPR

Ex-juiz do TRE no Paraná, Manoel Ferreira Filho é professor da mesma universidade que o magistrado da responsável pelas ações da Lava Jato em primeira instância

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contratou um novo advogado para atuar em Curitiba, onde responde a processos da Operação Lava Jato.

Ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Manoel Ferreira Filho é docente de direito processual civil na Universidade Federal do Paraná (UFPR) — mesma instituição onde leciona o juiz Sergio Moro. As informações são do jornal O Globo.

Moro, que é professor de direito penal, está atualmente licenciado da função. Ferreira Filho também trabalhou com o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro era professor de direito civil na UFPR até 2015, quando foi empossado na Corte.

O advogado contratado pelo ex-presidente criticou a interceptação de conversas telefônicas da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Lula, assim como a politização do Judiciário, em pelo menos dois atos realizados na universidade.