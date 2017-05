Justiça acreana doa 1,6 mil toners e cartuchos

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) entregou 1,6 mil cartuchos e toners de impressoras usados para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Estado do Acre (APAE). A entrega faz parte do termo de cooperação técnica firmado recentemente entre o Poder Judiciário Acreano e a entidade para garantir o descarte dos materiais com responsabilidade ambiental.

A solenidade de entrega, que ocorreu no último dia 24 no hall do TJAC, contou com a participação do vice-presidente, desembargador Francisco Djalma e da corregedora-geral da Justiça, desembargadora Waldirene Cordeiro, além de representantes da entidade.

“Essa contribuição parece pequena, mas é de coração. Que possa ajudar na manutenção da APAE. Sabemos que o material estará em boas mãos e nossa intenção é ajudar sempre, ainda mais com práticas direcionadas para preservação ambiental”, comentou o vice-presidente do TJAC, desembargador Francisco Djalma.

Por meio do termo, o Judiciário acreano garante a eficiência administrativa e a otimização de recursos, além de promover a sustentabilidade ambiental, econômica e social da Instituição.

Os cartuchos doados à associação serão revendidos a empresas com finalidade de serem remanufaturados, assim, não é realizado o descarte do produto de forma indevida e a APAE gerencia essa destinação em seu benefício.

“Nós agradecemos a possibilidade de contribuir com a APAE. O TJAC é parceiro da entidade e ficamos felizes por poder ajudar”, ressaltou a corregedora-geral da Justiça, desembargadora Waldirene Cordeiro.

Além dos cartuchos e toners, foram doados tambores de impressoras. Juntos, o material soma 600 quilos.

“A doação é de importância grande para a qualidade de vida dos nossos alunos. É um sentimento de gratidão. Com esse material, conseguimos recursos para pagamento de pessoal e manutenção do centro de forma geral”, disse a representante da APAE, Maria Helena França. Com informações atribuna