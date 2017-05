Inscrições do Enem 2017 terminam na próxima sexta-feira (19)

No Acre, 32.661 estudantes se inscreveram no Exame Nacional do Ensino Médio 2017, até às 17h de terça-feira (16). O dado é do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As inscrições do Enem podem ser feitas até 21h59 de sexta-feira, 19 de maio, exclusivamente pelo endereço enem.inep.gov.br/participante.

De sexta-feira (12) a terça-feira (16), mais de 11 mil estudantes do Acre realizaram a inscrição no exame. A quantidade de inscritos é pouco maior que a metade do ano passado. Em 2016, 64.947 mil participantes do Acre se inscreveram no Enem.

As inscrições para o Enem 2017 tiveram início no dia 8 desde mês. A taxa de inscrição pode ser paga até o dia 24 e tem o custo de R$ 82. Diferente de outras edições, esse ano as provas serão realizadas em dois domingos, nos dias 5 e 12 de novembro. Sendo que a redação será realizada no primeiro dia.

Tem direito à isenção do pagamento da taxa, os estudantes que estão terminando o terceiro ano do Ensino Médio em escola pública, estudantes de família com renda per capita de até um salário mínimo e meio que tenham concluído o Ensino Médio em escola particular, mas com ajuda de bolsa integral, e os candidatos de baixa renda inscritos em programa sociais do governo. E atenção, o número do Cadastro Único deve ser informado na inscrição porque o governo vai cruzar os dados.

Quem quiser atendimento especial no dia da prova, caso de estudantes com deficiência física, por exemplo, deve fazer o pedido também na hora da inscrição e anexar um laudo médico.

Natan Peres