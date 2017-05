Homens suspeitos de assaltar e atirar contra vereador da cidade de Porto Acre são presos na Vila do V

Foram apresentados nesta quarta-feira, dia 17, José Roberto da Cruz Lima, de 25 anos, e Denilson Magalhães de Freitas, de 19. Eles são suspeitos de assaltarem e atirarem contra o vereador de Porto Acre, João Paulo Guimarães, que estava na Vila do V, na hora do crime. O fato ocorreu no último dia 05 de maio.

Como contou ac24horas, João Paulo chegava em casa quando foi abordado por dois suspeitos que usavam uma motocicleta. Eles estavam armados e pediram o dinheiro do vereador e familiares. Nervosos, acabaram atirando contra o político municipal.

Mas José Roberto não entrou na casa. Apenas deu segurança à ação criminosa. O responsável pelos tiros teria sido Denilson, como apontam as investigações. Nenhum dos dois confirmam envolvimento com o crime. Com informações ac24horas