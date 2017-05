Helen Ganzarolli passa mal e é substituída no SBT

A apresentadora Helen Ganzarolli teve que se afastar das gravações do “Programa Silvio Santos” nesta semana e não gravou o quadro de sucesso “Jogo dos Pontinhos”.

De acordo com informações do jornalista Flávio Ricco, do portal Uol, Helen teve uma infecção alimentar e teve que se ausentar da atração dominical.

A morena, que há anos trabalha ao lado do apresentador e empresário Silvio Santos, foi substituída as pressas pela apresentadora Mamma Bruschetta, do “Fofocalizando”.

Aos 37 anos, Helen iniciou sua carreira como assistente de palco do programa “Sabadão” e na sequência do “Domingo Legal”, ambos apresentados por Gugu Liberato. Ao passar do tempo ganhou destaque na emissora e apresentou diversos programas, dentre eles o extinto “Fantasia”.

