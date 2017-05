Governo encerra as inscrições do processo seletivo do IDM nesta quinta

O governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa (SGA) e o Instituto Estadual de Desenvolvimento de Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr (IDM) encerram na próxima quinta-feira, 18, as inscrições do processo seletivo simplificado para a contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior.

Para efetivar a inscrição o candidato deverá preencher o formulário no site da SGA, entregar o formulário de inscrição impresso e preenchido à mesa receptora com o Currículo anexado, além da documentação solicitada, e as cópias dos documentos comprobatórios de todos os títulos, requisitos para o cargo e declarações feitas, legíveis e sem rasuras, acondicionados em envelope lacrado na sede administrativa do IDM, localizada à Rua Riachuelo, nº 138, Bairro José Augusto, Rio Branco/AC. No último dia, as inscrições só serão aceitas até o meio-dia e a entrega dos documentos nas mesas receptoras será até às 17 horas.

O Processo Seletivo Simplificado terá duas fases. A primeira será de Análise Curricular e na segunda fase os candidatos para o cargo de Mediador de Aprendizagem serão convocados para fazer a Prova Didática enquanto os cargos de Preceptor de Estágio, Assessor Pedagógico e Coordenador de Área Técnica farão a entrevista.

Cargos e vagas

Para a zona rural são 9 vagas para Mediador, uma para Assessor Pedagógico e uma vaga para Coordenador de Área Técnica. Já para a zona urbana são 26 vagas para Mediador, três para Assessor Pedagógico, cinco vagas para Coordenador de Área Técnica e 47 vagas para Preceptor de Estágio.

Para nível superior as áreas de requisito são: Pedagogia, Turismo, Enfermagem, Odontologia, Fisioterapia, Estética, Farmacêutica/Bioquímica, Arquitetura/Urbanismo, Engenharia Agronômica, Medicina Veterinária/Zootecnia, Engenharia Florestal, Analista de Sistemas, Ciências Sociais/Políticas.

Para nível médio as áreas de requisito são: Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico em Visagismo e Maquiagem, Técnico em Depilação, Técnico em Agropecuária/Agroecologia/Agroflorestal, Técnico em Agroindústria, Técnico em Floretas/Florestal, Técnico em Imagem Pessoal/Estética/ Depilação/Maquiagem,

Remuneração e Validade

Todos os cargos são para jornada de 40 horas semanais com remuneração de R$ 2.500 para nível superior e R$ 1.800 para nível médio. O prazo de validade do será de dois anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período. O resultado final será divulgado no Diário Oficial do Estado do Acre.