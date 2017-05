Fabiana Karla é vítima de assalto à mão armada

Fabiana Karla foi mais uma vítima da violência e sofreu um assalto à mão armada durante um passeio na Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho, Recife. A atriz estava acompanhada de sua filha e o namorado dela quando foi abordada por um jovem armado que roubou seus celulares. Abalada, a atriz contou os detalhes do ocorrido através das redes sociais.

Confira:

“Fui vítima de outra violência e acho que foi mais traumática ainda, pois a arma estava apontada para minha filha e o namorado dela, e eu não conseguia fazer nada! Queria que meu tórax virasse um escudo pra protegê-los de um marginal aparentemente amador que estava tão amedrontado quanto nós, e que por inexperiência poderia efetuar um disparo. Minutos antes eu fazia um vídeo cantando “a paz”… que ironia… onde está a nossa Paz?! Nessas horas a gente se pergunta é sobre os direitos humanos das vítimas – como eu e tantos outros. E houve quem não tivesse a mesma sorte e tenha perdido um ente querido, pra sempre, por causa de um… celular!”, escreveu ela.

Ainda no Instagram, a comediante questionou a segurança atual do país “Estou ouvindo, já faz tempo, as pessoas ao meu redor perguntando se eu vou andar com seguranças, se eu vou mudar para o Uruguay – país do meu marido, onde eu posso andar sem medo, mesmo sabendo que a proporção é outra, e o índice de analfabetismo também é outro e uma coisa (precariedade na educação) leva à outra (aumento da criminalidade) … Não! Não vou abandonar meu país e nem vou me aprisionar mais ainda! Já ando com carro blindado, que é uma nota e que eu poderia ter usado esse valor para viagens felizes com meus filhos ao invés de ter um pequeno tanque de guerra (sim, eles são supervisionados pelo exército!), e já moro em uma casa num condomínio fechado! Mais do que isso não! Se eu tiver que sair do meu país pela minha segurança e dos meus familiares eu irei, mas não sairei sem respostas! E você?! Vai esperar ser a próxima vítima ou vai cobrar respostas também?”, finalizou.

Caras