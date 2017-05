Estudante morre atropelado na AC-40

O estudante Jeferson Carneiro Dias de 18 anos, foi atropelado na noite dessa terça-feira, 16, na Rodovia AC-40, na Vila Acre.

Segundo informações de familiares, ele mora no ramal da Castanheira, e estava indo para escola Leôncio de Carvalho, só que quando ele estava saindo do ramal em sua bicicleta, ele entrou na rodovia sem prestar atenção e foi atropelado.

A motorista do veículo, uma Saveiro branca, não viu quando o estudante saiu do ramal e acabou batendo em cheio no jovem, o impacto da batida foi tão forte que o carro ainda arrastou a vítima por alguns metros.

O Samu foi acionado e ao chegar no local, contatou que a vítima sofreu traumatismo craniano gravíssimo, fratura na perna, na face e tórax. O jovem foi levado para o Pronto Socorro, mas cerca de uma hora depois de dar entrada na emergência ele veio a óbito. Com informações atribuna