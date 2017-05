Estudante é atropelado e fica em estado grave ao tentar atravessar estrada em uma bicicleta

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Um acidente grave aconteceu na noite desta terça-feira (16) na saída do Ramal Castanheira quando o estudante Jeferson Carneiro, 18 anos, tentou cruzar a estrada AC-40 em uma bicicleta.

O jovem foi atropelado por um carro que passava bem na hora em que ele saiu da estrada de terra. O motorista, que não teve o nome identificado, disse que não conseguiu evitar o acidente porque só viu a vítima quando ela já estava bem próximo ao veículo.

De acordo com informações de um médico do Samu, Jeferson teve traumatismo craniano, além de sofrer várias fraturas nos braços, pernas, na face e nos ombros. “O estado dele é gravíssimo”, disse o médico. Com informações contilnet