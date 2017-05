Esportistas se reúnem para acertar últimos detalhes da 1° Copa de Futsal Anazy Teixeira

Na manhã desta terça-feira (16) os esportistas que participarão da 1ª Copa Anazy Teixeira estiveram reunidos no Centro Cultural localizado no bairro do Bosque, em Sena Madureira. Acompanhados do vice-prefeito e secretário de Cultura, Gilberto Lira (PDT), do gerente municipal de Esportes, Ecinairo Carvalho, e do coordenador de Esportes, João Brandão, os atletas receberam o regulamento, tabela e as últimas informações sobre a competição.

Segundo o gerente de Esportes Ecinairo Carvalho, todos os representantes das equipes que estiveram presentes receberam as orientações sobre a copa, que inicia nesta quinta-feira (18), às 18h. O vice-prefeito Gilberto Lira (PDT) comentou que os preparativos estão sendo finalizados para a abertura dos jogos na quadra Aurino Brito, localizada no bairro Vitória.

Ainda durante o encontro, Gilberto comentou também que logo após a cerimônia de abertura serão realizados dois jogos da primeira rodada, escolhidos por meio de sorteio. Além disso, ele aproveitou para pedir que os atletas convidem todos os amigos, familiares e comunidade geral para prestigiar a 1ª Copa de Futsal Anazy Teixeira.

Asscom/PMRB