Como enviar mensagens que se autodestroem pelo WhatsApp

Veja como burlar ponto fraco do mensageiro e conversar com amigos de forma secreta com vídeo, foto e texto pelo celular

O WhatsApp ainda não tem mensagens secretas como os rivais Telegram e Snapchat, mas existe um aplicativo que imita o recurso e funciona no celular. O Pronto! Mensagens Secretas é gratuito para Android e iPhone (iOS), e permite troca de texto, fotos e vídeos que se autodestroem depois de um tempo programado pelo usuário.

O melhor de tudo é que não há riscos de banimento, pois o app não viola os termos do mensageiro. Aprenda, no tutorial a seguir, o passo a passo de como criar um chat autodestrutivo para ter mais privacidade ao conversar com os amigos no WhatsApp.

Passo 1. Faça o download e instale o Pronto! Mensagens Secretas para iPhone ou Android.

Passo 2. No primeiro acesso, aceite os termos e avance. Em seguida, conceda permissão para o app usar sua câmera.

Passo 3. Na câmera do Pronto! Mensagens Secretas, você encontrará alguns dos mesmos recursos do WhatsApp. Acima, toque nas opções para escrever e pintar na imagem. Abaixo, escolha o tempo permitido de visualização (10 segundos, 20 segundos ou 24 horas) e toque no cadeado para impedir prints.

Passo 4. Já para enviar textos, toque no botão ao centro. Você verá um campo de digitação e, abaixo, os mesmos controles de tempo de autodestruição e proteção contra screenshot. Ao terminar, toque na seta à direita para avançar.

Passo 5. O Pronto! Mensagens Secretas cria um link e permite escolher o aplicativo para envio. Selecione o WhatsApp e mande em qualquer conversa.

Passo 6. Ao clicar no link, o seu amigo verá uma página web temporária com um contador. Basta ficar tocando na tela rapidamente para visualizar a mensagem durante o tempo permitido.

Passo 7. Caso você se arrependa e queira excluir o conteúdo antes que alguém veja, toque no ícone de mensagem do Pronto! e, em seguida, clique em “recall” para apagar uma a uma. Ao acessar um link recebido por você, contatos vão ver uma página avisando que a mensagem secreta expirou.

O aplicativo de mensagens secretas é gratuito, não contém propagandas e funciona com qualquer outro aplicativo além do WhatsApp, como Twitter e e-mail. A forma de uso é a mesma. O que muda é apenas onde o link da mensagem é compartilhado. E, como o destinatário abre o conteúdo no navegador, não importa se ele tem ou não o Pronto! instalado no celular.

TECHTUDO