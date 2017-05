Capotamento interdita trânsito na rua Rio de Janeiro, em Rio Branco; ninguém ficou ferido

Um veículo Sandero capotou depois bater no meio fio na rua Rio de Janeiro, no bairro Dom Giocondo, em frente ao restaurante Gula Gula, no começo da tarde desta quarta-feira, 17, e acabou atingindo a lateral de outro carro, um Fusion. Ambos seguiam na mesma direção, bairro-centro. Por sorte não houve vítima, apenas danos materiais. A Polícia de Trânsito está no local atendendo a ocorrência. A via foi parcialmente interditada. Com informações ac24horas

Relacionado