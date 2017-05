Bomba nuclear não é única arma mortal da Coreia do Norte

Nos últimos meses, a Coreia do Norte tem mostrado ao mundo seu potencial através de uma série de testes de mísseis e armas nucleares. No entanto, Pyongyang tem outras armas poderosas “esquecidas por todos”, que “quase de certeza” serão usadas se uma guerra for desencadeada.

No artigo do analista Kyle Mizokami para a revista norte-americana The National Interest trata-se de produtos químicos que, de acordo com Mizokami, Pyongyang não hesitará em usar para criar todos os tipos de armas, incluindo substâncias para controlo de tumultos e até gases letais. O analista disse que a Coreia do Norte usará produtos químicos para “criar uma vantagem tática local na frente” e neutralizar algumas ameaças às suas forças, tais como a aviação.

O autor observa que os “prodigiosos” mísseis e artilharia do país liderado por Kim Jong-un permitiriam realizar ataques químicos contra a Coreia do Sul “da Zona Desmilitarizada a Busan”. Além disso, alertando sobre o “grande número” dos sistemas de lançamento de mísseis da Coreia do Norte, Mizokami acredita que seria “impossível” eliminar a ameaça química durante o tempo de guerra.

O autor afirma que os militares norte-coreanos realizam “regularmente” exercícios relacionadas com ataques químicos, enquanto o país produz equipamento de proteção e sistemas de detecção.

O especialista destaca que, em primeiro lugar, essas armas seriam usadas para eliminar as forças de defesa dos inimigos do país, acrescentando que Pyongyang poderia, assim, derrotar o exército dos EUA e Coreia do Sul.Entre os alvos mais prováveis de um ataque, de acordo com o analista, estão as forças sul-coreanas estacionadas ao longo das fronteiras entre os dois países, portos e bases aéreas de Seul e Washington. Ele também não descarta a possibilidade de a Coreia do Norte usar armas químicas contra civis.

As tensões em torno das atividades da Coreia do Norte aumentaram drasticamente nos últimos meses, depois que Pyongyang realizou vários testes nucleares e lançamentos de mísseis balísticos, violando as resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

A Coreia do Norte declarou-se uma potência nuclear em 2005. Os Estados Unidos, Japão e a Coreia do Sul, bem como a Rússia e a China, participaram em negociações com Pyongyang sobre a desnuclearização da península coreana entre 2003 e 2009, quando a Coreia do Norte se retirou das conversações. Com informações da Sputnik News Brasil.