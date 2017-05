Ao vivo, Ana Maria Braga faz “churrasco” e se queima com ferro

A semana não está sendo fácil para Ana Maria Braga: após a “polêmica” com Taís Araújo, a apresentadora protagonizou um momento inusitado no Mais Você desta quarta (17). Ela usou um ferro de passar antigo como churrasqueira e mostrou como funciona o equipamento, movido a carvão, e seguiu a dica de Louro José ao preparar um queijo coalho na brasa do aparelho.

“Olha o serviço. Olha a qualidade do serviço!“, ironizou Louro José ao ver a apresentadora assando o petisco no ferro a carvão. “A gente não tem mais nada para fazer“, brincou Ana Maria Braga, explicando a “receita” aos espectadores: “Como a gente estava em dúvidas com relação ao que fazer com esse ferro de passar roupa nesse momento, o Louro José achou uma utilidade“, explicou, ao vivo — clique aqui para assistir ao momento.

O ferro a carvão não foi o único aparelho a aparecer no programa desta quarta (17): Ana Maria também usou um dispositivo moderno, a vapor, mas se queimou ao tentar passar uma camiseta. “Ai!“, gritou, após colocar a mão no eletrodoméstico: “Upa lelê! A coisa está complicando, a cada passada de matéria está ficando mais difícil“, ironizou Louro José após o acidente. “Ana Maria, acho melhor a gente partir para o espetinho mesmo, porque passar roupa está complicado“, brincou o ajudante. “Nossa, queimei a mão. Cuidado, você não pode botar a mão e passar o ferro em cima!“, comentou a apresentadora, sem esconder as risadas. Confira a repercussão:

Fonte: MSN