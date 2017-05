Anitta diz que se relacionaria com mulheres tranquilamente

Anitta é a capa da revista Trip em uma edição bem especial. E não poderia ser para menos – a cantora provou novamente que tem muita personalidade durante a entrevista! A morena disse que se sente livre e poderosa, assim como no seu primeiro single de sucesso, o Show das Poderosas.

– Se ser poderosa é ser livre para fazer o que você tem vontade e conseguir chegar aonde você quer – se poder significa fazer o que quero –, sim, me sinto. Sou muito planejada, você não vai me ver dar passos no escuro. Enquanto não estiver tudo como acho que tem que estar, não vou em frente.

Anitta ainda disparou que não se restringe por conta da fama e que todas as suas ações são pensadas.

– Não existiu até agora uma situação em que eu tenha chegado à conclusão de que não faria algo por ser uma pessoa pública. Não me privo. E nunca fui de fazer coisas erradas. Sempre medi muito as coisas e procurei respeitar o próximo. Quando você respeita o próximo, não tem erro. Meu limite é onde o do outro começa.

E apesar de viver nos holofotes, a diva comentou que a fama não lhe trouxe nenhuma perda – nem nas questões de imagem.

– Sou muito feliz com a minha vida. Sou dona da minha agenda, dona das minhas decisões. Tudo que faço é uma escolha minha. Tem uma coisa banal: comer. Amo comer exageradamente. Mas não tenho certeza se me privar de comer seja uma exigência do sucesso, talvez tenha mais a ver com saúde. Se não fosse famosa, cairia na mesma limitação.

Apontada como o affair de Maluma, com quem fez parceria na música Sim Ou Não, a artista afirmou que não está em um relacionamento no momento.

– Não tenho problema de assumir. Se alguém pergunta se fiquei ou estou ficando, não sei mentir. No fim, não tive um namoro sério desde que fiquei famosa de verdade.

Inclusive, Anitta brinca com a cobrança que sofre em encontrar um par.

– Opa! As pessoas têm esse pensamento de que, pra mulher ser feliz, precisa ter um homem do lado. Pelo amor de Deus, né?! Pra eu ser feliz, bastam meus amigos, uma penca de gays que amo.

Inclusive, ao ser perguntada se já se relacionou com mulheres, a cantora afirmou que Ainda não, mas que ficaria Tranquilamente.

Fonte: MSN