Amanda sonha com dois títulos: “Eu ou Joanna vamos fazer história primeiro”

Em um intervalo de aproximadamente seis meses, o UFC aumentou de duas para quatro divisões de peso para as lutadoras da organização. Além das “tradicionais” categorias do palha e galo, o Ultimate criou em novembro o peso-pena (Germaine de Randamie sagrou-se campeã) e, no início de maio, anunciou o surgimento dos moscas feminino, com o primeiro cinturão entregue à vencedora do TUF 26. Para Amanda Nunes, rainha nos 62kg, é bom que a companhia esteja dando mais espaços às mulheres.

– Estou muito feliz pelo UFC estar abraçando o MMA feminino e acredito que vai ser um sucesso essa categoria peso-mosca entre as mulheres. Vai dar oportunidade para as meninas que têm dificuldade em descer ao peso-palha, então lutar nos 56kg vai ser bom. Agora, vamos ver quem vai fazer história primeiro, sendo campeã em duas divisões, eu ou a Joanna Jedrzejczyk – disse.

Apesar do sonho de reinar em duas divisões do Ultimate, Amanda Nunes tem um duro confronto pela frente, no UFC 213, contra Valentina Shevchenko. A brasileira revelou que pretende chegar em Las Vegas duas semanas antes da luta, marcada para 8 de julho, a fim de evitar que o clima seco da região possa atrapalhar em seu condicionamento físico ao longo dos cinco rounds.

– Acho que fazer sparring para cinco rounds, valendo tudo, é a preparação ideal para estar bem na hora. Estou fazendo isso já, treinando com uma menina canhota, para melhorar cada vez mais meu tempo, que senti um pouco na minha luta com ela (março de 2016). Nunca treinei com alguém que luta igual a ela, com bom muay-thai e canhota, então estou treinando bastante e, com certeza, vou sair com essa vitória. Na vez que lutamos foi minha primeira vez em Vegas, então senti um pouquinho o clima mais seco, mas agora estou indo sempre à Las Vegas, chegando com duas semanas de antecedência e vou fazer isso de novo – concluiu.

