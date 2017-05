Alunos bloqueiam BR-364 reivindicando melhorias no transporte

Os pais e alunos da Escola Juarez Ibernon bloquearam a BR-364, próximo ao local onde a escola fica situada. Vários veículos ficaram impedidos de passar pelo local. A manifestação ocorre em razão da falta de transporte coletivo para os estudantes e as péssimas condições dos veículos, quando existe o transporte.

De acordo com a direção da Escola Juruarez Ibernon, e os próprios estudantes, os pneus dos ônibus que realizam o transporte estão carecas e com arames saindo das rodas. Além da falta de óleo diesel com frequência, o que faz com que muitos alunos fiquem sem estudar.

O coordenador de Educação do estado em Cruzeiro do Sul, Charles André, informou que já tomou conhecimento da situação dos ônibus que prestam serviço à escolas da BR 364. Inclusive várias notificações já foram efetuadas junto à empresa responsável pelo transporte escolar desses alunos exigindo melhorias no serviço. Com informações atribuna