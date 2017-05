Vereador passa mal em avião e voo é desviado de Cruzeiro do Sul para Cuiabá

O vereador de Cruzeiro do Sul Marivaldo Figueiredo está internado no Hospital Várzea Grande, em Cuiabá, após passar mal em voo na madrugada desta segunda-feira (15). O voo com destino à Brasília (DF) teve que ser desviado para Cuiabá. De acordo com o filho do vereador, Ueliton Figueiredo, o pai está medicado e vai fazer exames nesta tarde.

O vereador estava com o filho no voo 1799 da Gol Linhas Aéreas com destino à Brasília para compromissos no Distrito Federal, mas Figueiredo começou a se sentir mal e o avião teve que fazer um pouso de emergência.

“Ele tem problema de pressão alta e nos últimos dias um acúmulo de trabalho. Acredito que seja isso. Como estava sendo necessário o uso de oxigênio, foi achado melhor fazer um pouso no aeroporto mais perto, no caso de Cuiabá”, explicou.

Ueliton disse ainda que o pai segue no hospital para realizar exames e até que o médico deu alta para continuarem a viagem à Brasília. “Ele está em observação já fez alguns exames há uma consulta marcada essa tarde e vamos esperar os resultados e a melhora dele mas ele está bem”, explicou.

A reportagem, a Gol confirmou que teve que deviar o voo para Cuiabá, em função de uma emergência médica a bordo. Toda a assistência foi prestada imediatamente e depois o voo seguiu normalmente.

G1 Acre